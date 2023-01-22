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كانت قادمة من بولندا

قنبلة على متن طائرة يونانية

2023-01-22 الساعة 11:45
قنبلة على متن طائرة يونانية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شرطة اليونان، مساء اليوم الأحد، أن قوات الأمن لم تتمكن من العثور على قنبلة على متن طائرة رايان إير المتجهة من بولندا إلى اليونان.

بيان

وتابعت الشرطة اليونانية في بيان لها: بعد تفتيش الطائرة وركابها البالغ عددهم 190 شخصًا، لم نعثر على أي شيء مثير للشبهات.

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ومنذ ساعات، أعلن مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على متن طائرة رايان إير المتجهة من بولندا إلى اليونان.

وبحسب المصدر في وزارة الدفاع اليونانية، فإن طائرات حربية يونانية قامت اليوم الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة رايان إير كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصًا بعد تلقي السلطات بلاغًا بوجود قنبلة.

وكشف مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك أن سلطات المطار تلقت اتصالًا هاتفيًّا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

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