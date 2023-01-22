تزايد حالات تهريب البيض من المكسيك لأمريكا أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير كريستيانو رونالدو يُطمئن النصراويين بـ ظهوره الأول قبل مواجهة الاتحاد قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين قنبلة على متن طائرة يونانية النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة
كشفت شرطة اليونان، مساء اليوم الأحد، أن قوات الأمن لم تتمكن من العثور على قنبلة على متن طائرة رايان إير المتجهة من بولندا إلى اليونان.
وتابعت الشرطة اليونانية في بيان لها: بعد تفتيش الطائرة وركابها البالغ عددهم 190 شخصًا، لم نعثر على أي شيء مثير للشبهات.
ومنذ ساعات، أعلن مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على متن طائرة رايان إير المتجهة من بولندا إلى اليونان.
وبحسب المصدر في وزارة الدفاع اليونانية، فإن طائرات حربية يونانية قامت اليوم الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة رايان إير كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصًا بعد تلقي السلطات بلاغًا بوجود قنبلة.
وكشف مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك أن سلطات المطار تلقت اتصالًا هاتفيًّا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.