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وزنها 500 كيلوجرام وغير منفجرة

قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تخلي مدينة ألمانية

2023-01-20 الساعة 3:48
قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تخلي مدينة ألمانية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام الألمانية، أن السلطات في مدينة إيسن بشمال ألمانيا قامت بإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص؛ بسبب عملية التخلص من قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

التفاصيل

ووفقًا للتلفزيون الألماني، تم العثور على قنبلة غير منفجرة وزنها 500 كيلوجرام أثناء أعمال الترميم في منطقة فرينتروب في مدينة إيسن.

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وأخلت السلطات الألمانية 3 آلاف شخص يعيشون على مقربة شديدة من المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.

ولفتت وسائل الإعلام الألمانية، إلى أنه تم إجبار 480 شخصًا آخر على مغادرة منازلهم في أوبرهاوزن، حيث تم العثور على قنبلة على الحدود مع هذه المدينة.

وفي وقت سابق، تم إجلاء 4 آلاف شخص في فرايبورج بألمانيا؛ بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

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