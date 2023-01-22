Icon

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق رفحاء بـ 35 ألف ريال Icon رونالدو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق Icon أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه Icon أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي مركز لينة Icon مقاتلة يونانية ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها Icon لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله  Icon ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون Icon العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر Icon تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يشهد أول ظهور لرونالدو

قنوات عالمية تنقل لقاء النصر والاتفاق

2023-01-22 الساعة 6:17
قنوات عالمية تنقل لقاء النصر والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحظى مباراة النصر والاتفاق باهتمام إعلامي عالمي استثنائي، خاصة أنها ستشهد أول ظهور رسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية.

مباراة النصر والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام النصر والاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام 

Img

نجمة هوليوود ماري أوزموند تحرم أبناءها من الميراث 

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

النصر والاتفاق
جانب من مباراة سابقة بين النصر والاتفاق – المصدر spl

قنوات عالمية تذيع المباراة

وأكدت تقارير أن 9 قنوات أوروبية في فرنسا، إيطاليا، البرتغال، ألمانيا، سلوفينيا، صربيا، اليونان، كرواتيا، وسلوفاكيا، ستذيع مباراة النصر والاتفاق اليوم، ليكون العالمي أول ناد سعودي وعربي يحظى بهذا الاهتمام الإعلامي.

SPORT TV تعلن نقل المباريات – المصدر @SPORTTVPortugal

وكانت قناة SPORT TV البرتغالية وقناة Sportitalia الإيطالية، قد أعلنتا عن إذاعة مباريات دوري روشن السعودي بداية من لقاء النصر والاتفاق الذي سيشهد مشاركة النجم كريستيانو رونالدو.

رونالدو في دوري روشن السعودي
Sportitalia تعلن بث مباريات الدوري – المصدر @tvdellosport

كما أعلن برنامج ملعب SBC، أن هناك 5 قنوات عالمية تقدمت بطلب الحصول على حقوق إذاعة مباريات النصر، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان الأمر سيتوقف عند مواجهات العالمي فقط أم ستنقل جميع منافسات دوري روشن السعودي.

وكان كريستيانو قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي بعقد ممتد حتى عام 2025، إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

رونالدو
رونالدو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة