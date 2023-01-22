قنوات عالمية تنقل لقاء النصر والاتفاق

تحظى مباراة النصر والاتفاق باهتمام إعلامي عالمي استثنائي، خاصة أنها ستشهد أول ظهور رسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية.

مباراة النصر والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام النصر والاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

قنوات عالمية تذيع المباراة

وأكدت تقارير أن 9 قنوات أوروبية في فرنسا، إيطاليا، البرتغال، ألمانيا، سلوفينيا، صربيا، اليونان، كرواتيا، وسلوفاكيا، ستذيع مباراة النصر والاتفاق اليوم، ليكون العالمي أول ناد سعودي وعربي يحظى بهذا الاهتمام الإعلامي.

وكانت قناة SPORT TV البرتغالية وقناة Sportitalia الإيطالية، قد أعلنتا عن إذاعة مباريات دوري روشن السعودي بداية من لقاء النصر والاتفاق الذي سيشهد مشاركة النجم كريستيانو رونالدو.

كما أعلن برنامج ملعب SBC، أن هناك 5 قنوات عالمية تقدمت بطلب الحصول على حقوق إذاعة مباريات النصر، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان الأمر سيتوقف عند مواجهات العالمي فقط أم ستنقل جميع منافسات دوري روشن السعودي.

وكان كريستيانو قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي بعقد ممتد حتى عام 2025، إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.