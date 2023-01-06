قوارب المدني تتجول في بوابة الشرق بعد غرقه بسبب السيول ولقطات توثق الواقعة

تداول مواطنون لقطات فيديو توثق جهود قوات الدفاع المدني إزاء واقعة غرق حي مشروع بوابة الشرق، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهر مقطع الفيديو قوارب النجاة الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهي تتجول داخل الحي لإخراج سكان الفلل الذين احتجزوا بداخلها.

الأمطار حولت الحي لبحيرة ضخمة

كما بين الفيديو غرق الحي بالكامل حيث تحول إلى بحيرة ضخمة من آثار الأمطار.

جدل على مواقع التواصل

من جانب آخر، آثار مقطع الفيديو المتداول حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، حيث أرجع بعضهم السبب في غرق الحي إلى تسليم المقاول الحي السكني والفلل دون إنشاء بنية تحتية جيدة لتصريف المياه في مثل هذه الظروف، حيث قالت مها الفرج: لا حول ولا قوة إلا بالله، الواحد يدفع دم قلبه عشان يرتاح بيت العمر وسنين وهو يدفع وهذي آخرتها حسبي الله ونعم الوكيل.

وأضاف هلالي زعيم: ودي أفهم ليش تعطى لمطور عقاري همه المال فقط الأرص أرض الدولة لو طورتها الدولة وأخذت الأرباح أفضل ما يأخذها مطور عقاري يهمه جمع المال فقط لو عملوا مثل إسكان الحرس الوطني ولا نقطة موية بالشوارع الآن وفلل عالية الجودة ومساحات كبيرة وزارة الإسكان نايمة ولن تصحو من غفلتها.

وتابع أحمد: ياخي حرام وين الرقابة من وزارة الإسكان؟!.. معقول إن الوزارة تعطي الثقة لمقاولين غير كفء وليس لهم خبرات سابقة ناجحة؟!… خافوا الله في هالمواطنين محدودي الدخل.. كل واحد عليه قروض بالملايين ويسكن ويغرق بيته عند أول مطرة!؟؟ والحي يصير بحيرة؟؟

ورد عليه أحد المواطنين: الآن الوضع أصبح مكشوف قدام كل الناس، ودولتنا قاعدة تؤسس للمستقبل، وأول الخطوات بإذن الله التخلص من هالمطورين ومعاقبتهم وجعلهم عبرة لغيرهم.

جهود مستمرة

وتبذل قوات المديرية العامة للدفاع المدني جهود كبيرة في مواجهة حالة الطقس المطيرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة، كما تنشر العديد من الإرشادات للأهالي بشأن التعامل مع الأمطار منها حث الأسر على ضرورة مراقبة أطفالهم عند التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول وبطون الأودية؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، نجح مازن الجهني رجل الأمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة، حيث كان خارج أوقات عمله.

لكن في موقف بطولي وشجاع، أخرج الطفل المحتجز في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار، إذ نزل الرجل إليه وأنقذه خلال أقل من نصف ساعة فقط.

حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد رفع، اليوم الجمعة، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تشمل أمطار الرياض (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضلما).

وبحسب الأرصاد تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، خريص) على أن تستمر حتى الساعة الـ 3 من صباح الغد السبت.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.