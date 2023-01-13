قواعد السلوك وحماية الطفل في ندوة تثقيفية قانونية بتعليم النماص

تحت رعاية مدير تعليم النماص، عمر بن هجاد الغامدي، أقامت الإدارة ممثلةً بالشؤون القانونية لقاءً تطويرًا وتثقيفيًّا بعنوان قواعد السلوك والمواظبة وعلاقتها بنظام حماية الطفل والحماية من الإيذاء والانضباط الوظيفي أمس الخميس.

أهداف اللقاء

يستهدف اللقاء منسوبي ومنسوبات تعليم النماص على مسرح الشؤون التعليمية، وقدمه القانوني والمحامي الأستاذ زياد الشعلان وتناول في طرحه عددًا من الجوانب القانونية التي تتعلق بقواعد السلوك والانضباط وعلاقتها بحماية الطفل والحماية من الإيذاء، كما تناول اللقاء الانضباط الوظيفي، وقد أجاب المحامي في ختام اللقاء على عددٍ من استفسارات الحضور التي تتعلق بالمجال القانوني.

شكر وعرفان

من جهته ثمّن مدير التعليم لقسم الشؤون القانونية جهودهم وعبّر عن شكره وعرفانه للضيف الكريم على عطائه المميز، كما قدم شكره للحضور على حرصهم واهتمامهم وتفاعلهم الكبير.