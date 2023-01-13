Icon

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة Icon اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن Icon الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي Icon اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدمها القانوني زياد الشعلان

قواعد السلوك وحماية الطفل في ندوة تثقيفية قانونية بتعليم النماص

2023-01-13 الساعة 1:38
قواعد السلوك وحماية الطفل في ندوة تثقيفية قانونية بتعليم النماص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية مدير تعليم النماص، عمر بن هجاد الغامدي، أقامت الإدارة ممثلةً بالشؤون القانونية لقاءً تطويرًا وتثقيفيًّا بعنوان قواعد السلوك والمواظبة وعلاقتها بنظام حماية الطفل والحماية من الإيذاء والانضباط الوظيفي أمس الخميس.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيران تفقد السيطرة وتعزل رئيس الأمن

Img

7 شروط لإصدار تفويض المركبات

أهداف اللقاء

يستهدف اللقاء منسوبي ومنسوبات تعليم النماص على مسرح الشؤون التعليمية، وقدمه القانوني والمحامي الأستاذ زياد الشعلان وتناول في طرحه عددًا من الجوانب القانونية التي تتعلق بقواعد السلوك والانضباط وعلاقتها بحماية الطفل والحماية من الإيذاء، كما تناول اللقاء الانضباط الوظيفي، وقد أجاب المحامي في ختام اللقاء على عددٍ من استفسارات الحضور التي تتعلق بالمجال القانوني.

شكر وعرفان

من جهته ثمّن مدير التعليم لقسم الشؤون القانونية جهودهم وعبّر عن شكره وعرفانه للضيف الكريم على عطائه المميز، كما قدم شكره للحضور على حرصهم واهتمامهم وتفاعلهم الكبير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب
غرائب

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب

غرائب
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...

السعودية اليوم
الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...

السعودية اليوم
أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022
كأس العالم

أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022

كأس العالم
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
العالم

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

العالم
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
الرياضة

مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

الرياضة
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...
العالم

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...

العالم