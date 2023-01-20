Icon

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية Icon اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة Icon ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد Icon لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة Icon ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة Icon توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة Icon اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
فريق باريس سان جيرمان تُوج بالنسخة الأولى من البطولة

كأس موسم الرياض يطير إلى فرنسا بعد 90 دقيقة من الإثارة

2023-01-20 الساعة 12:46
كأس موسم الرياض يطير إلى فرنسا بعد 90 دقيقة من الإثارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس موسم الرياض 2022، بعد فوزه على فريق موسم الرياض، في مباراة نوعية اهتزت فيها شباك الفريقين تسع مرات، بواقع خمسة أهداف للفريق الفرنسي، مقابل أربعة لفريق الموسم.

20 قناة ناقلة لـ كأس موسم الرياض

وتعد المباراة التي افتتحها آل الشيخ بكلمة قال فيها: “140 دولة بتشوفكم، أنتم في لحظة تاريخية الآن”، واحدة من أبرز المناسبات الرياضية العالمية هذا العام، إذ نقلتها أكثر من 20 قناة محلية وعالمية، إضافة إلى منصة شاهد الرقمية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تويتر يقتبس ميزة من ميكروسوفت وورد

Img

أول تعليق من الإسكان على شكوى متضرري ديار الأحساء

جماهير كأس موسم الرياض

وضمت المباراة مجموعة من أبرز النجوم الكروية العالمية، من ضمنهم أفضل لاعب في المباراة كريستيانو رونالدو، إضافةً إلى بطل العالم ليونيل ميسي، ونيمار، ومبابي، وحكيمي، وعدد من نجوم المنتخب السعودي، ومنتخبات عالمية أخرى.

وشهد حفل التتويج في كأس موسم الرياض إطلاق حزمة كبيرة من الألعاب النارية المتوهجة في الملعب الذي ضجت أركانه بمعزوفات موسيقية ضاعفت متعة الجمهور، ومنحتهم وقتًا مميزًا بعد انتهاء الحدث الرياضي الذي استضافه موسم الرياض في مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

كريستيانو رونالدو - كأس موسم الرياض

مباراة كأس موسم الرياض

وكانت أحداث المباراة قد بدأت بتسجيل الفريق الفرنسي هدفه الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق ميسي، قبل أن يسجل فريق موسم الرياض التعادل بركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو، فيما أضاف ماركينيوس هدفًا آخر لباريس، وأضاع مبابي ركلة جزاء، تلتها عودة رونالدو مجددا لمساواة كفتي الفريقين بتسجيل هدف ثان لفريق الموسم.

نيمار - كأس موسم الرياض

وسجلت المباراة في شوطها الثاني 5 أهداف إضافية، ثلاثة منها للنادي الفرنسي سجلها راموس ومبابي، وإيكيتيكي، واثنان لفريق الموسم سجلهما المدافع الكوري جانغ سو، والبرازيلي اندرسون تاليسكا.

واتسمت المباراة العالمية التي استضافتها الرياض بحوارات كروية ثنائية بين الأسطورتين العالميتين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى صراع مدربي الفريقين الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، والفرنسي كريستوف غالتييه، مما أسهم في انتشار بثها في جميع الوسائل الإعلامية التي تفاعلت معها كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

رونالدو - كأس موسم الرياض

وتمكن عشاق كرة القدم حول العالم من مشاهدة المباراة التي نقلت مجانًا بأفضل التقنيات المستخدمة في أكبر البطولات العالمية، وتغطية تلفزيونية احترافية عبر القنوات الرياضية التي نقلت أجواءها وفعالياتها إلى جميع أنحاء العالم.

جماهير كأس موسم الرياض

ومما ضاعف أجواء المتعة والترفيه الفعاليات الاحتفالية والعروض الضوئية والألعاب النارية التي صاحبت المباراة، وأشعلت الحماس في المدرجات التي امتلأت بالحضور وأهازيج التشجيع لفريق موسم الرياض، ونجوم العالم القادمين مع فريق باريس سان جيرمان.

تتويج باريس سان جيرمان بـ كأس موسم الرياض

ويمثل كأس موسم الرياض 2022، واحدًا من الأحداث الرياضية الكبرى التي ينظمها الموسم خلال فعالياته المتنوعة، حيث يجمع بين عدد من نجوم كرة القدم في ملعب واحد أمام محبي وعاشقي كرة القدم المحلية والعالمية، كما أتاح الاستمتاع بالمناسبة لعدد من الأيتام الذين عاشوا أجواء المباراة في وهج وفرح.

ميسي - كأس موسم الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة
العالم

فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة

العالم
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش...
السعودية اليوم

إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش...

السعودية اليوم
غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد...
العالم

غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد...

العالم
أبرز 10 شخصيات رحلت عن عالمنا خلال...
العالم

أبرز 10 شخصيات رحلت عن عالمنا خلال...

العالم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
أمريكا توجه أقوى ضربة لتطبيق تيك توك
تكنولوجيا

أمريكا توجه أقوى ضربة لتطبيق تيك توك

تكنولوجيا
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة