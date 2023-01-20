كأس موسم الرياض يطير إلى فرنسا بعد 90 دقيقة من الإثارة

توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس موسم الرياض 2022، بعد فوزه على فريق موسم الرياض، في مباراة نوعية اهتزت فيها شباك الفريقين تسع مرات، بواقع خمسة أهداف للفريق الفرنسي، مقابل أربعة لفريق الموسم.

20 قناة ناقلة لـ كأس موسم الرياض

وتعد المباراة التي افتتحها آل الشيخ بكلمة قال فيها: “140 دولة بتشوفكم، أنتم في لحظة تاريخية الآن”، واحدة من أبرز المناسبات الرياضية العالمية هذا العام، إذ نقلتها أكثر من 20 قناة محلية وعالمية، إضافة إلى منصة شاهد الرقمية.

وضمت المباراة مجموعة من أبرز النجوم الكروية العالمية، من ضمنهم أفضل لاعب في المباراة كريستيانو رونالدو، إضافةً إلى بطل العالم ليونيل ميسي، ونيمار، ومبابي، وحكيمي، وعدد من نجوم المنتخب السعودي، ومنتخبات عالمية أخرى.

وشهد حفل التتويج في كأس موسم الرياض إطلاق حزمة كبيرة من الألعاب النارية المتوهجة في الملعب الذي ضجت أركانه بمعزوفات موسيقية ضاعفت متعة الجمهور، ومنحتهم وقتًا مميزًا بعد انتهاء الحدث الرياضي الذي استضافه موسم الرياض في مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

مباراة كأس موسم الرياض

وكانت أحداث المباراة قد بدأت بتسجيل الفريق الفرنسي هدفه الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق ميسي، قبل أن يسجل فريق موسم الرياض التعادل بركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو، فيما أضاف ماركينيوس هدفًا آخر لباريس، وأضاع مبابي ركلة جزاء، تلتها عودة رونالدو مجددا لمساواة كفتي الفريقين بتسجيل هدف ثان لفريق الموسم.

وسجلت المباراة في شوطها الثاني 5 أهداف إضافية، ثلاثة منها للنادي الفرنسي سجلها راموس ومبابي، وإيكيتيكي، واثنان لفريق الموسم سجلهما المدافع الكوري جانغ سو، والبرازيلي اندرسون تاليسكا.

واتسمت المباراة العالمية التي استضافتها الرياض بحوارات كروية ثنائية بين الأسطورتين العالميتين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى صراع مدربي الفريقين الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، والفرنسي كريستوف غالتييه، مما أسهم في انتشار بثها في جميع الوسائل الإعلامية التي تفاعلت معها كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

وتمكن عشاق كرة القدم حول العالم من مشاهدة المباراة التي نقلت مجانًا بأفضل التقنيات المستخدمة في أكبر البطولات العالمية، وتغطية تلفزيونية احترافية عبر القنوات الرياضية التي نقلت أجواءها وفعالياتها إلى جميع أنحاء العالم.

ومما ضاعف أجواء المتعة والترفيه الفعاليات الاحتفالية والعروض الضوئية والألعاب النارية التي صاحبت المباراة، وأشعلت الحماس في المدرجات التي امتلأت بالحضور وأهازيج التشجيع لفريق موسم الرياض، ونجوم العالم القادمين مع فريق باريس سان جيرمان.

ويمثل كأس موسم الرياض 2022، واحدًا من الأحداث الرياضية الكبرى التي ينظمها الموسم خلال فعالياته المتنوعة، حيث يجمع بين عدد من نجوم كرة القدم في ملعب واحد أمام محبي وعاشقي كرة القدم المحلية والعالمية، كما أتاح الاستمتاع بالمناسبة لعدد من الأيتام الذين عاشوا أجواء المباراة في وهج وفرح.