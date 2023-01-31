كازاخستاني يصنع موقد نار خلف سيارته لتدفئتها من الداخل

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشخص كازاخستاني صنع موقدًا من النار خلف سيارته لتقوم بتدفئة المركبة من الداخل.
وبحسب الفيديو، يتوقف الشخص كل فترة لرمي الحطب فيها وإضرام النار لزيادة التدفئة.
وأظهر الفيديو، الرجل وقد وضع قطعًا من الخشب في مكان خصصه خلف السيارة بجوار الموقد ليزود به النار كل فترة.
ونزل الرجل من مركبة متهالكة خلال التوقف في إشارة مرورية ليضع بعض الحطب ثم استقل السيارة مرة أخرى.
وفي وقت سابق، تم إخماد حريق في منتجع شيمبولاك الجبلي العالي في ألماتي بصانع الثلج في كازاخستان بعد تعذر وصول فرق الإنقاذ ومعدات إخماد الحرائق بسبب صعوبة الطريق.