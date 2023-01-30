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ضمن منافسات دوري روشن

كاكو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة

2023-01-30 الساعة 7:00
كاكو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، بشكل مميز مع التعاون ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

كاكو يتصدر قائمة مميزة

ويُعد كاكو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي بعد مرور 14 جولة، حيث صنع 8 فرص خلال مباراة الطائي في الجولة الـ13، والتي انتهت بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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كاكو
كاكو – المصدر @AltaawounFC

ويتواجد خلف كاكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الكرواتي أنتوليتش المركز الثاني، حيث نجح في صناعة 7 فرص في مباراة الاتفاق بالجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

أنتوليتش - دوري روشن السعودي
أنتوليتش

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ15، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الشباب ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم التعاون بـ27 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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