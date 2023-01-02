كاكو وزغبة ومدرب الفيحاء الأفضل في ديسمبر

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغوياني أليخاندرو كاكو، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر.

تألق كاكو وزغبة

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز كاكو بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر، بعد تألقه اللافت؛ ومساهمته في نتائج التعاون الإيجابية، ليحتل المركز الرابع.

وظهر مصطفى زغبة بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، حيث لعب دورًا بارزًا في التعادل السلبي ضد الاتفاق والوحدة، بجانب التعادل الإيجابي أمام الهلال في الجولة الـ11.

مدرب الفيحاء الأفضل

كما حصد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر، بعد انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب الخليج، الطائي والفتح.

نواف الصعدي أفضل واعد

وفي السياق ذاته، خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، نواف الصعدي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي بشهر ديسمبر، بعد المستوى المميز الذي قدمه.