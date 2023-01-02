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كاكو وزغبة ومدرب الفيحاء الأفضل في ديسمبر

2023-01-02 الساعة 8:29
كاكو وزغبة ومدرب الفيحاء الأفضل في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغوياني أليخاندرو كاكو، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر.

تألق كاكو وزغبة

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز كاكو بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر، بعد تألقه اللافت؛ ومساهمته في نتائج التعاون الإيجابية، ليحتل المركز الرابع.

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كاكو
كاكو – المصدر @SPL

وظهر مصطفى زغبة بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، حيث لعب دورًا بارزًا في التعادل السلبي ضد الاتفاق والوحدة، بجانب التعادل الإيجابي أمام الهلال في الجولة الـ11.

مصطفى زغبة
زغبة – المصدر @SPL

مدرب الفيحاء الأفضل

كما حصد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر، بعد انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب الخليج، الطائي والفتح.

فوك رازوفيتش
رازوفيتش – المصدر @SPL

نواف الصعدي أفضل واعد

وفي السياق ذاته، خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، نواف الصعدي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي بشهر ديسمبر، بعد المستوى المميز الذي قدمه.

نواف الصعدي
الصعدي – المصدر @SPL

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