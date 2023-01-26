كانتي يبتعد عن النصر

يبدو أن نجم تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي الدولي نغولو كانتي ابتعد عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي المقبل.

كانتي يقترب من البقاء

وينتهي عقد كانتي صاحب الـ31 عامًا، مع تشيلسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس: “كانتي يسير حاليًا بشكل إيجابي في مسارين، أولهما التعافي من إصابته في أوتار الركبة، وثانيهما التفاوض مع تشيلسي من أجل تجديد عقده”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي أكدته أيضًا صحيفة “التايمز” البريطانية.

وأضافت: “النجم الفرنسي يعلم أيضًا أن هناك أندية إسبانية وإيطالية تريد التعاقد معه، إلا أنه لا يريد الاستعجال في حسم مصيره سواء بتجديد العقد أو الرحيل”.

وكانت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أكدت خلال الفترة السابقة، أن تشيلسي عرض عقدًا جديدًا على كانتي، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب الفرنسي عرضًا آخر من نادي النصر.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة بعد مرور 14 جولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.