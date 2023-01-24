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بدا واقعيًا للغاية وفتح عليها النار من أنصار البيئة والحيوانات 

كايلي جينر تدافع عن نفسها بسبب رأس الأسد

2023-01-24 الساعة 3:12
كايلي جينر تدافع عن نفسها بسبب رأس الأسد
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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صدمت كايلي جينر جمهورها ومتابعي عرض أزياء أسبوع الموضة، الذي يُقام حاليًا في باريس، حيث ظهرت برأس أسد على كتفها، وبدا نابضًا بالحياة من واقعيته الشديدة.

أثار ذلك عدة انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من أنصار البيئة والحيوانات، حيث ظنها الجميع قطعة حقيقية محنطة من شدة واقعيتها.

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ودافعت كايلي جينر عن نفسها قائلة إنه لا ينبغي عن أنصار البيئة والحيوانات أن ينزعجوا، فالقطعة ما هي إلا عمل فني من الصوف وليس حيوانًا محنطًا.

وفي الوقت نفسه، قالت العلامة التجارية التي صنعت الزي كاملًا، إلسا سكياباريللي Schiaparelli: الثوب مصنوع من الفوم والصوف والفراء الصناعي، ومرسوم يدويًا ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان.

ولتوضيح الأمور بشكل وافٍ، أضافت العلامة التجارية بأحرف كبيرة: لم تتأذ الحيوانات في صنع هذه الإطلالة.

كايلي جينر ليست الوحيدة

ومع ذلك، فلم تكن كايلي جينر الوحيدة التي ارتدت رأس حيوان في العرض المثير للجدل، حيث ظهرت عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، بإطلالة مماثلة.

كايلي جينر تدافع عن نفسها بسبب موضة رأس الأسد

وفي الوقت نفسه، ظهرت العارضة نعومي كامبل وهي ترتدي فستانًا برأس ذئب أسود.

ردود أفعال أنصار الحيوانات

وجاءت التعليقات على هذه العروض تتضمن فحواها أنه لا ينبغي عرض الحيوانات على أنها منتجات فاخرة، فقد تكون مصنوعة يدويًا لكن هذا لا ينفي أنه تم استخدامها تاريخيًا لصناعة الجلود بأغلى الأسعار.

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