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سلوكيات لا تخدم التسامح والتعايش

كبار العلماء: حرق المصحف في السويد تصرف مقيت يعكس التعصب والكراهية

2023-01-22 الساعة 5:25
كبار العلماء: حرق المصحف في السويد تصرف مقيت يعكس التعصب والكراهية
المواطن - واس

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أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.
وقالت: “إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية لا تخدم التسامح والتعايش الذي ينادي إليه كل العقلاء في العالم, داعية العالم أجمع إلى إدانة هذا التصرف، وسنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف”.

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