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سيمثل أصفر الرياض حتى عام 2025

كريستيانو رونالدو: انضمامي لـ النصر أفضل قرار وأشكر الترحيب السعودي بي

2023-01-03 الساعة 7:40
كريستيانو رونالدو: انضمامي لـ النصر أفضل قرار وأشكر الترحيب السعودي بي
المواطن - محمد سمعه

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد على أن انضمامه لأصفر الرياض كان أفضل قرار اتخذه مؤخرًا.

وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي في ملعب ” مرسول بارك” قبل قليل قائلًا: ” انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.

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وأضاف رونالدو: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.

وتابع كريستيانو رونالدو: ” المنتخب السعودي لعب بشكل جيد في كأس العالم بقطر، لا شك أن الدوري السعودي دوري تنافسي وصعب ولكنني جاهز لكل التحديات، وأتمنى المشاركة بعد غد لو سمح لي المدرب”.

وكان رونالدو انضم إلى النصر حتى عام 2025 كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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