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اللاعب البرتغالي سيلعب مع النصر حتى عام 2025

كريستيانو رونالدو : تمثيل النصر شرف لي وسأجلب السعادة للجماهير

2023-01-05 الساعة 10:29
كريستيانو رونالدو : تمثيل النصر شرف لي وسأجلب السعادة للجماهير
المواطن - محمد سمعه

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر الجديد، عن سعادته بانتقاله لأصفر الرياض خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث رونالدو في أول لقاء له مع المركز الإعلامي بنادي النصر قائلًا: “بكل تأكيد أشعر بشعور رائع أن أوقع للنصر، تمثيل النادي يُعد شرفًا لي”.

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وأضاف رونالدو: “أتطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي، أهم شيء هو الاستمتاع والفوز من أجل النادي”.

تعليق كريستيانو رونالدو

وتابع النجم البرتغالي: “أريد أن أساعد في تطور الكرة بالمملكة، وأنا هنا لأكون جزءًا من الجيل الجديد للنادي، الدوري السعودي لديه إمكانيات كبيرة ولاعبين من الطراز العالي، والدوري السعودي قوي وتنافسي ولهذا أنا هنا اليوم في النصر”.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر

وكشفت تقارير إعلامية أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر سيضحي بأحد محترفي الفريق حيث سيرحل عن أصفر الرياض في يناير الجاري.

ونشر الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” صورة الكاميروني فينسينت أبو بكر وهي صورة بالأبيض والأسود مما يُعطي دلالة أن اللاعب الكاميروني سيرحل عن النصر في يناير وسيتم قيد النجم البرتغالي بدلًا منه في قائمة أصفر الرياض.

وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر في يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن اسم فينسينت أبو بكر كان ارتبط بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو بيشكتاش التركي.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر

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