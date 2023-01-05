كريستيانو رونالدو : تمثيل النصر شرف لي وسأجلب السعادة للجماهير

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر الجديد، عن سعادته بانتقاله لأصفر الرياض خلال الفترة الأخيرة.
وتحدث رونالدو في أول لقاء له مع المركز الإعلامي بنادي النصر قائلًا: “بكل تأكيد أشعر بشعور رائع أن أوقع للنصر، تمثيل النادي يُعد شرفًا لي”.
وأضاف رونالدو: “أتطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي، أهم شيء هو الاستمتاع والفوز من أجل النادي”.
وتابع النجم البرتغالي: “أريد أن أساعد في تطور الكرة بالمملكة، وأنا هنا لأكون جزءًا من الجيل الجديد للنادي، الدوري السعودي لديه إمكانيات كبيرة ولاعبين من الطراز العالي، والدوري السعودي قوي وتنافسي ولهذا أنا هنا اليوم في النصر”.
وكشفت تقارير إعلامية أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر سيضحي بأحد محترفي الفريق حيث سيرحل عن أصفر الرياض في يناير الجاري.
ونشر الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” صورة الكاميروني فينسينت أبو بكر وهي صورة بالأبيض والأسود مما يُعطي دلالة أن اللاعب الكاميروني سيرحل عن النصر في يناير وسيتم قيد النجم البرتغالي بدلًا منه في قائمة أصفر الرياض.
وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر في يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن اسم فينسينت أبو بكر كان ارتبط بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو بيشكتاش التركي.