كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي شهدت ظهوره الأول بقميص النصر.

كريستيانو رونالدو يغيب

وشارك كريستيانو رونالدو في أول مباراة رسمية بقميص النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، والتي حسمها فريقه بهدف دون رد، إلا أنه لم يتواجد في التشكيل المثالي، الذي ضم زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ولم يكن كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز الوحيد عن التشكيل المثالي لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، حيث لم يتواجد أي لاعب من صفوف الاتحاد، رغم فوزه على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، وضمت لاعبًا واحدًا من الهلال.

وحصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الكاميروني ديفيد إيباسي على أعلى تقييم بـ8.6 درجات، يليه نجم الخليج، الجابوني أندريه بوكو، حيث منحته “سوفاسكور” تقييمًا 8.1 درجات.

التشكيل المثالي بالجولة الـ14

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ14 في دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ ديفيد إيباسي، وفي الدفاع كل من؛ إياغو سانتوس “الشباب”، فاروق شافعي “ضمك”، وثنائي فريق الوحدة، أوسكار دوراتي وإسلام أحمد هوساوي.

كما يتواجد في التشكيل المثالي كل من؛ أندريه بوكو، تاليسكا، سالم الدوسري “الهلال”، وديفيد تيانيتش “العدالة”، بجانب ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، أنتوليتش وبرونو دوراتي.