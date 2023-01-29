كريستيانو رونالدو ضمن 25 صفقة بالميركاتو الشتوي

أُسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية لدوري روشن السعودي، وشهدت إبرام 7 أندية لـ25 صفقة، وكان أبرزها، انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر.

كريستيانو رونالدو ينضم للنصر

ونجح النصر في خطف الأنظار إلى خلال الميركاتو الشتوي، بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية، حيث انتقل إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجذبت صفقة كريستيانو رونالدو أنظار العالم إلى دوري روشن السعودي، حيث طالبت العديد من القنوات الأوروبية نقل مواجهات النصر، لمتابعة النجم البرتغالي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل.

صفقات الميركاتو الشتوي

ولم يكن كريستيانو رونالدو صفقة النصر الوحيدة، حيث تعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني أوجستين روسي، ونجم الفتح، نواف بوشل، وضم نادي الشباب، صفقتين فقط، وهما؛ ماجد كنبة ورياض شراحيلي.

وحسمت إدارة العدالة 4 صفقات، وهم؛ السلوفيني تيجانيتش، البرتغالي بيدرو يوجينيو، السويدي ماركوس إنتونسون، ونواف الصبحي، وتعاقد الخليج مع الثنائي البرتغالي فابيو مارتينيز وبيدرو أمارال، بجانب أحمد الزين.

وضم نادي الفتح سعيد باعطية، والإسباني كريستيان تيلو، بجانب استعارة خالد الغنام من النصر، فيما نجح نادي أبها في التعاقد مع الثلاثي محمد القحطاني، عبدالرحمن العلوي وناصر العمران.

وتعاقد الباطن مع 7 لاعبين، لتعويض حرمانه من عدم إبرام صفقات في الميركاتو الصيفي، لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وضم كلًا من؛ الفرنسي تيبولت بيري، الغاني موداسيرو ساليفو، الكولومبي أندريس روا، الأوروغوياني رينزو لوبيز، الكونجولي أندريه بوكيا، عبدالله اليوسف ، وحارس المرمى يزن غاري.