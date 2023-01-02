كريستيانو رونالدو لجماهير النصر: أراكم قريبًا

وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًا.

رسالة رونالدو للجماهير

وفي أول رسالة له إلى الجماهير النصراوية، نشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، وقال: “أراكم قريبًا”، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء اليوم الاثنين.

وتحت عنوان “الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا”، أعلن نادي النصر عن إقامة حفل استقبال ضخم لنجمه البرتغالي رونالدو، يوم غد الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

كريستيانو رونالدو نصراوي

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا، قد وقع على عقود مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى عام 2025، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يعلن نادي النصر قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أن كريستيانو سيتقاضى راتبًا يصل إلى 173 مليون إسترليني سنويًا، وتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للعالمي.

الرحيل عن مانشستر

وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده معه بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.