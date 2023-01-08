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نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو وجهًا لوجه ضد ميسي 19 يناير

2023-01-08 الساعة 8:43
كريستيانو رونالدو وجهًا لوجه ضد ميسي 19 يناير
المواطن - محمد سمعه

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سيشهد يوم 19 يناير الجاري، مواجهة نارية مرتقبة بين النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في موسم الرياض.

وسيلعب فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث من المتوقع رؤية رونالدو في تشكيل الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر ضد النجم الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ اليوم، عن طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان.

ميسي ضد رونالدو

وكشف تركي آل الشيخ عن طرح التذاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “أخيرًا كأس موسم الرياض الذي يجمع نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.. مباراة تاريخية يوم 19 يناير”.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي.

ويمكن حجز التذاكر من هنا.

ميسي ورونالدو

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