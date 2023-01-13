كريستيانو رونالدو يدعم ريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني

إصابة أمريكية بسرطان قاتل بسبب جلسة تنظيف أظافر التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا موعد صرف مكافأة تمهير ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية لقطات روحانية من المسجد الحرام وأكثر من نصف مليون مصلٍّ بالجمعة ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي بعد 17 عامًا عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 7 مخالفين في الباحة أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية تفسير صادم لدائرة الخراف المرعبة
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على زيارة مقر تدريبات ناديه السابق، ريال مدريد لدعم اللاعبين قبل خوض نهائي كأس السوبر الإسباني بعد غدٍ الأحد ضد نادي برشلونة.
🫡 Nice to SIIIIIIIIIUUUU you, @Cristiano! 💥
🤝 @MrAncelotti
🙌 @OficialRC3 pic.twitter.com/SpJIRwuww6قد يهمّك أيضاً
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 13, 2023
ونشر حساب الريال عبر “تويتر” مقطع فيديو من حديث رونالدو مع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات لاعبي النادي الإسباني مساء اليوم في الرياض.
وسيواجه برشلونة، غريمه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني مساء بعد غد الأحد في ملعب الملك فهد الدولي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.