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تواجد في مقر تدريبات الريال بالرياض

كريستيانو رونالدو يدعم ريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني

2023-01-13 الساعة 7:46
كريستيانو رونالدو يدعم ريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على زيارة مقر تدريبات ناديه السابق، ريال مدريد لدعم اللاعبين قبل خوض نهائي كأس السوبر الإسباني بعد غدٍ الأحد ضد نادي برشلونة.

كريستيانو رونالدو في تدريبات الريال

ونشر حساب الريال عبر “تويتر” مقطع فيديو من حديث رونالدو مع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات لاعبي النادي الإسباني مساء اليوم في الرياض.

وسيواجه برشلونة، غريمه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني مساء بعد غد الأحد في ملعب الملك فهد الدولي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

 

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