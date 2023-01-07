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رغم منح مدرب النصر راحة من التدريبات لمدة يومين

كريستيانو رونالدو يرفض الإجازة ويواصل تدريباته

2023-01-07 الساعة 8:45
كريستيانو رونالدو يرفض الإجازة ويواصل تدريباته
المواطن - محمد سمعه

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته في صالة الألعاب البدنية في نادي النصر، رغم حصول باقي لاعبي الفريق الكروي الأول على راحة لمدة يومين من التدريبات، بعد الفوز على الطائي أمس في دوري روشن السعودي.

ونشر رونالدو صورًا له وهو في التدريبات الانفرادية وفي صالة الألعاب البدنية مساء اليوم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” أتدرب بشكل مستمر ودون توقف”.

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وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا منح لاعبي أصفر الرياض راحة لمدة يومين على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من بعد غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشباب يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

غياب كريستيانو رونالدو

يذكر أن رونالدو كان تابع مباراة النصر والطائي أمس من مدرجات ملعب مرسول بارك بالرياض، حيث صفق للنجم البرازيلي تاليسكا بعد إحرازه هدفين في شباك الطائي.

كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر

وغاب النجم البرتغالي عن قائمة النصر لمواجهة الطائي بسبب عقوبة الإيقاف حيث يغيب لمدة مباراتين ويعود للمشاركة مع النصر أمام الاتفاق يوم 22 يناير الجاري.

وكان النجم البرتغالي حرص على تحية جماهير نادي النصر من مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء متابعته للمباراة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم لنادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر، حيث تم فسخ عقده مع اليونايتد بسبب حوار إعلامي أجراه مع الإعلامي البريطاني بييرس مورجان، هاجم من خلاله إدارة اليونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر

 

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