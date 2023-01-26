كريستيانو رونالدو يسعى لترك بصمة أمام الاتحاد

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

كريستيانو رونالدو يسعى للتألق

وتحمل مباراة النصر ضد الاتحاد طابعًا خاصًا لكريستيانو رونالدو، حيث إنه يبحث عن الانفجار مع النصر في بداية مشواره، وترك بصمة قوية، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير والدعم الجماهيري الذي يحظى به.

ويأمل كريستيانو رونالدو في افتتاح سجله التهديفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم، حيث إنه خاض أول مباراة رسمية ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بهدف دون رد.

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة الاتفاق بالكامل، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، ما يحفزه للتألق ضد الاتحاد اليوم، وترك بصمته الأولى مع النصر في مواجهة جماهيرية أمام منافس قوي.

مواجهة النصر والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر والاتحاد اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).