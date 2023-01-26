استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية بسبب خلل فني شركات هواتف صينية تعود للسوق الروسية الجوازات تصدر 17156 قرارًا إداريًا بحق مخالفين زاهي حواس يكشف تفاصيل الكنز الأثري بمنطقة سقارة كريستيانو رونالدو يسعى لترك بصمة أمام الاتحاد مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في مستودع أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته الطرق الدائرية والنقل بمكة قفزة تنموية لجودة التنقل الحضري التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين
يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.
وتحمل مباراة النصر ضد الاتحاد طابعًا خاصًا لكريستيانو رونالدو، حيث إنه يبحث عن الانفجار مع النصر في بداية مشواره، وترك بصمة قوية، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير والدعم الجماهيري الذي يحظى به.
ويأمل كريستيانو رونالدو في افتتاح سجله التهديفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم، حيث إنه خاض أول مباراة رسمية ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بهدف دون رد.
وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة الاتفاق بالكامل، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، ما يحفزه للتألق ضد الاتحاد اليوم، وترك بصمته الأولى مع النصر في مواجهة جماهيرية أمام منافس قوي.
ومن المقرر أن يلعب النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.
ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر والاتحاد اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).