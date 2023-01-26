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خلال مواجهة السوبر السعودي

كريستيانو رونالدو يسعى لترك بصمة أمام الاتحاد

2023-01-26 الساعة 3:10
كريستيانو رونالدو يسعى لترك بصمة أمام الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

كريستيانو رونالدو يسعى للتألق

وتحمل مباراة النصر ضد الاتحاد طابعًا خاصًا لكريستيانو رونالدو، حيث إنه يبحث عن الانفجار مع النصر في بداية مشواره، وترك بصمة قوية، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير والدعم الجماهيري الذي يحظى به.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويأمل كريستيانو رونالدو في افتتاح سجله التهديفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم، حيث إنه خاض أول مباراة رسمية ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بهدف دون رد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة الاتفاق بالكامل، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، ما يحفزه للتألق ضد الاتحاد اليوم، وترك بصمته الأولى مع النصر في مواجهة جماهيرية أمام منافس قوي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

مواجهة النصر والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر والاتحاد اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

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