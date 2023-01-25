كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

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يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الظهور بشكل مميز مع فريقه النصر ضد الاتحاد، وقيادته للتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.
ومن المقرر أن يلعب النصر والاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وتخطف مباراة النصر والاتحاد الأنظار، نظرًا لقوة المواجهة وشعبية الفريقين، بالإضافة إلى المتابعة الخاصة من وسائل الإعلام العالمية، لتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف الأصفر.
وبدأ كريستيانو رونالدو مشواره الرسمي مع النصر خلال مواجهة الاتفاق الماضية في دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بهدف دون رد، إلا أنه يسعى للظهور بشكل أفضل وهز الشباك، أملًا في المنافسة على اللقب.
كما تعاقدت إدارة نادي النصر، مع حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني أوجستين روسي، لتعويض غياب الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة، بجانب استعادة الثلاثي المصاب لويس جوستافو، غيسلان كونان وألفارو رودريجيز.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتأكدت جاهزية لاعبيه باستثناء سويلم المنهالي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.
ويعول نونو سانتو على تألق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مارسيلو غروهي، وثنائي الدفاع أحمد حجازي وأحمد شراحيلي في التصدي لهجمات كريستيانو رونالدو والمتألق أندرسون تاليسكا.