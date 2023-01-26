Icon

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نصف نهائي السوبر السعودي

كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الاتحاد

2023-01-26 الساعة 8:24
كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو عن تشكيلة فريقي الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تشكيلة النصر

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “آجوستين روسي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

قد يهمّك أيضاً
Img

انخفاض عالمي في معدل المواليد

Img

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض

تشكيلة النصر لمواجهة الاتحاد - السوبر السعودي

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أح-مد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونهو هنريكي، إيغور كورونادو”.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

تشكيلة الاتحاد لمواجهة النصر - السوبر السعودي

وسيواجه الفائز من فريقي النصر والاتحاد، نادي الفيحاء المتأهل على حساب الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي مساء الأحد المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم