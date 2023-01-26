كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الاتحاد

كشف المدربان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو عن تشكيلة فريقي الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تشكيلة النصر

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “آجوستين روسي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أح-مد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونهو هنريكي، إيغور كورونادو”.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيواجه الفائز من فريقي النصر والاتحاد، نادي الفيحاء المتأهل على حساب الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي مساء الأحد المقبل.