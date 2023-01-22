كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الاتفاق

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كشف المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتفاق بعد قليل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء التشكيل مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، رونالدو”.
وسيرتدي النجم البرتغالي شارة قيادة فريق النصر في مواجهة الاتفاق مساء اليوم.
وجهز الجمهور النصراوي تيفو يحمل كلمة vamos “هيا باللغة الإسبانية”، على ملعب مرسول بارك، احتفالًا بظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق اليوم.
وشارك كريستيانو رونالدو في مواجهة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المباراة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.
كما أعلنت الجماهير النصراوية عن دعم حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية في المرفق عقب إصابته أمام الشباب، وسيتم ترديد أهزوجة خاصة له عند الدقيقة 25.
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.