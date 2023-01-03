كريستيانو رونالدو يُجري الفحص الطبي قبل حفل التقديم

نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجديد، صورة له وهو يُجري الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف أصفر الرياض مساء اليوم في ملعب مرسول بارك في الرياض.

وعلق رونالدو على صورته التي نشرها عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام: “الفحص الطبي تم الانتهاء منه”.

كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.