كريستيانو رونالدو يُسجل التعادل لـ فريق موسم الرياض

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل لفريق موسم الرياض في شباك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.

وكان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عرقل رونالدو ليُمنح اللاعب البرتغالي ركلة جزاء نفذها بنجاح لتُصبح النتيجة 1/ 1 بعد مرور 34 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والممثل الهندي الشهير أميتاب باتشن.