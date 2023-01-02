Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يحاول التعاقد مع راموس

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

2023-01-02 الساعة 3:43
كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنجوم عالميين، بعد التعاقد رسميًا مع قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو نصراوي

وتعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا رسميًا، حيث أعلن عن توقيع العقود معه حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد فسخ مانشستر يونايتد لعقده.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني لزوار مهرجان الإبل

Img

الكويت تكتسي بالثلوج وتحذيرات من أمطار غزيرة

كريستيانو رونالدو نصراوي
رونالدو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى لضم صفقات عالمية

وذكرت صحيفة “ماركا”: “النصر الذي حسم صفقة تاريخية بضم رونالدو هذا الشهر، وضع لاعب سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس هدفًا له، في إطار سعيه لبناء فريق بمواصفات خاصة، وفق رؤية مدربه الفرنسي رودي جارسيا”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “خطة مسؤولي النصر بدأت بالتعاقد مع جارسيا، ثم مع حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، والإسباني ألفارو جونزاليز، ثم الصفقة المدوية كريستيانو رونالدو”.

رونالدو مع رئيس النصر
كريستيانو رونالدو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

وأضافت: “وصول كريستيانو رونالدو للنصر؛ سيكون محفزًا وبدرجة كبيرة لنجوم عالميين آخرين لخوض هذه التجربة، بل إن مسؤولي النصر بدأوا بالفعل في إقناع عدد من اللاعبين الذين باتوا على مشارف إنهاء مسيرتهم للانتقال للدوري السعودي”.

وواصل التقرير: “من بين هؤلاء اللاعبين سيرجيو راموس، الذي أصبح في مرمى التحركات النصراوية، ليس بهدف التعاقد معه الآن، لكنه سيكون هدفًا نصراويًا في الميركاتو الصيفي المقبل”.

راموس
راموس – المصدر @SergioRamos

وأردف التقرير” “لا يخطط المدافع الإسباني لإنهاء مسيرته الرياضية بانتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، لكنه سيستمع أولًا لمقترحات ناديه الباريسي، وبعدها سينظر في العروض الأخرى”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “سيرجيو يعلم أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض مالي كبير يلبي طموحاته”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم