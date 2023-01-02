كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

تتجه إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنجوم عالميين، بعد التعاقد رسميًا مع قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو نصراوي

وتعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا رسميًا، حيث أعلن عن توقيع العقود معه حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد فسخ مانشستر يونايتد لعقده.

النصر يسعى لضم صفقات عالمية

وذكرت صحيفة “ماركا”: “النصر الذي حسم صفقة تاريخية بضم رونالدو هذا الشهر، وضع لاعب سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس هدفًا له، في إطار سعيه لبناء فريق بمواصفات خاصة، وفق رؤية مدربه الفرنسي رودي جارسيا”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “خطة مسؤولي النصر بدأت بالتعاقد مع جارسيا، ثم مع حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، والإسباني ألفارو جونزاليز، ثم الصفقة المدوية كريستيانو رونالدو”.

وأضافت: “وصول كريستيانو رونالدو للنصر؛ سيكون محفزًا وبدرجة كبيرة لنجوم عالميين آخرين لخوض هذه التجربة، بل إن مسؤولي النصر بدأوا بالفعل في إقناع عدد من اللاعبين الذين باتوا على مشارف إنهاء مسيرتهم للانتقال للدوري السعودي”.

وواصل التقرير: “من بين هؤلاء اللاعبين سيرجيو راموس، الذي أصبح في مرمى التحركات النصراوية، ليس بهدف التعاقد معه الآن، لكنه سيكون هدفًا نصراويًا في الميركاتو الصيفي المقبل”.

وأردف التقرير” “لا يخطط المدافع الإسباني لإنهاء مسيرته الرياضية بانتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، لكنه سيستمع أولًا لمقترحات ناديه الباريسي، وبعدها سينظر في العروض الأخرى”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “سيرجيو يعلم أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض مالي كبير يلبي طموحاته”.