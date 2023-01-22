كريستيانو رونالدو يُطمئن النصراويين بـ ظهوره الأول قبل مواجهة الاتحاد

طمأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهور نادي النصر في ظهوره الأول مرتديًا قميص أصفر الرياض، وذلك بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة في مباراة الاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقييم ظهور كريستيانو رونالدو

وظهر رونالدو بشكل فني جيد، رغم عدم تسجيله لأي أهداف في المباراة لكنه قاد بعض الهجمات الخطيرة خلال أحداث المباراة لمصلحة الأصفر، مما تسبب في انتزاع صيحات جماهير النصر التي كانت تُمني النفس بحضور رونالدو تهديفيًّا في ظهوره الأول الرسمي بقميص أصفر الرياض، كما كان متألقًا في مباراة كأس موسم الرياض ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث أحرز هدفين.

الاختبار الأقوى أمام الاتحاد

وتعول جماهير أصفر الرياض على رونالدو، من أجل التألق وتسجيل الأهداف أمام نادي الاتحاد مساء الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث سيكون الاختبار الحقيقي الأول لـ رونالدو أمام أحد أكبر الأندية السعودية.

وتُقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم الخميس.

وسجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض هجوميًّا في أكثر من مناسبة عبر هجمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن دون جدوى، ليفوز الأصفر بهدف دون رد ويُصبح رصيده 33 نقطة في صدارة دوري روشن، مستردًّا الصدارة من نادي الهلال.

وحضر المباراة 22 ألف متفرج في ملعب مرسول بارك، لمتابعة الظهور الأول لـ رونالدو بقميص أصفر الرياض.