كريس هيبكنز رئيسًا لوزراء نيوزيلندا

أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، عقب استقالة جاسيندا أرديرن الأسبوع الماضي.

انتخاب كريس

وانتخب حزب العمال، الأحد الماضي، هيبكنز، البالغ من العمر 44 عامًا، الذي كان وزيرًا معنيًا بمكافحة كوفيد-19 وكذلك وزيرًا للشرطة، من أجل قيادة الحزب والبلاد.

ويأتي ذلك بعد استقالة أرديرن البالغة من العمر 42 عاما، على نحو مفاجئ، قائلة إنها “لم يعد لديها المزيد لتقدمه” فيما يتعلق بقيادة البلاد.

استقالة أرديرن

وتجمع المئات في البرلمان، حيث غادرت أرديرن للمرة الأخيرة، وعانقت الأعضاء الذين بدا التأثر واضحًا على العديد منهم. ثم توجهت إلى مقر الحكومة، حيث قدمت استقالتها إلى ممثل الملك تشارلز في نيوزيلندا، الحاكم العام سيندي كيرو.

وبعد ذلك أدى هيبكنز، ونائبته كارمل سيبولوني، وهي أول شخص ينحدر من جزر المحيط الهادي يتولى هذا الدور، اليمين في مراسم استمرت بضع دقائق، وسيعقد هيبكنز، أول اجتماع وزاري له في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

أكبر امتياز

وقال هيبكنز بعد توليه منصبه: هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي، وأضاف: أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة.

ويُعرف هيبكنز، لدى النيوزيلنديين بكفاءته في مواجهة كوفيد-19، رغم اعترافه ببعض الأخطاء في التعامل مع الجائحة، ويواجه معركة صعبة للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات العامة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.