كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم

احتفل محرك البحث “جوجل”، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة، كريمة مختار، في لافتة جميلة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وزين “جوجل”، واجهته برسمة للفنانة كريمة مختار، وخلفها ستارة وتليفزيون به مشهد مرسوم لأم تحمل رضيعًا وحولها أطفال صغار، في إشارة إلى الدور الذي أتقنته الراحلة في السينما والمسرح، حيث كانت من أبرز الأمهات في السينما المصرية.

وعقب النقر على هذه الواجهة، يحيل “جوجل” المستخدمين إلى صفحة تعرّف الجمهور بكريمة مختار التي اشتهرت في الوسط الفني بـ”ماما نونا” نسبة إلى اسمها في دورها الذي قدمته بمسلسل “يتربى في عزو” مع الفنان المصري يحيى الفخراني.

تاريخ حافل

وولدت عطيات محمد البدري الشهيرة في الوسط الفني بـ كريمة مختار بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر، في 16 يناير عام 1934.

تخرجت كريمة مختار في المعهد العالي لفنون الدراما بشهادة البكالوريوس في المسرح، وعلى الرغم من أن والديها رفضا دخولها مجال التمثيل، لكنها صممت على تحقيق حلمها في “الشاشة الفضية”.

وعملت كريمة في البرنامج الإذاعي المخصص للأطفال “بابا شارو”، ليفتح لها الباب أمامها لدخول السينما، حيث شاركت في فيلمها الأول “ثمن الحرية” عام 1967.

دور الأم

وفي عام 1974، وصلت كريمة مختار إلى دور البطولة في فيلم “الحفيد”، والذي أسس اسمها في دور الأم المصرية، لتقدم بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات التي جسدت فيها شخصية الأم الطبية ببراعة وكان أشهرهم مسرحية “العيال كبرت” التي تم تقديمها في السبعينيات.

تزوجت الفنانة الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958، والذي ساعدها في عملها، وأنجبت منه 4 أبناء، هم المهندس شريف الدمرداش والمخرج أحمد الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش، وابنة وحيدة تدعى هبة.

توفيت كريمة مختار في 12 يناير عام 2017، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة.