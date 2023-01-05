كريم البركاوي يخطف الأنظار مع الرائد

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يواصل النجم المغربي كريم البركاوي التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
ونجح كريم البركاوي في هز شباك ضمك اليوم، ليرفع عدد أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 32 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه لـ4 تمريرات حاسمة.
وانضم كريم البركاوي إلى صفوف الرائد في صيف عام 2020، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أغادير المغربي، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ليُجدد عقده قبل بداية الموسم الحالي.
ولعب ضمك ضد الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز السادس.