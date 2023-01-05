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ضمن منافسات دوري روشن

كريم البركاوي يخطف الأنظار مع الرائد

2023-01-05 الساعة 6:27
كريم البركاوي يخطف الأنظار مع الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يواصل النجم المغربي كريم البركاوي التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تألق كريم البركاوي

ونجح كريم البركاوي في هز شباك ضمك اليوم، ليرفع عدد أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 32 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه لـ4 تمريرات حاسمة.

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وانضم كريم البركاوي إلى صفوف الرائد في صيف عام 2020، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أغادير المغربي، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ليُجدد عقده قبل بداية الموسم الحالي.

كريم البركاوي
البركاوي – المصدر @SPL

فوز الرائد ضد ضمك بثنائية

ولعب ضمك ضد الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ضمك ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز السادس.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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