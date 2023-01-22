Icon

تزايد حالات تهريب البيض من المكسيك لأمريكا Icon أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم Icon انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير Icon إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين Icon لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير Icon كريستيانو رونالدو يُطمئن النصراويين بـ ظهوره الأول قبل مواجهة الاتحاد Icon قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين Icon قنبلة على متن طائرة يونانية Icon النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في فاجعة هزت مدينة الموصل

كلاب ضالة تنهش أجساد أطفال العراق

2023-01-22 الساعة 11:02
كلاب ضالة تنهش أجساد أطفال العراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هاجمت كلاب ضالة أطفالًا صغارًا، اليوم، ونهشت أجسادهم في مدينة الموصل، شمالي العراق، في حادثة تسلط الضوء على تنامي خطورة ظاهرة الكلاب السائبة على السكان.

التفاصيل

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالعراق، بصور الأطفال الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى، جراء شراسة الاعتداء الذي وقعوا ضحيته في الموصل، مركز محافظة نينوى.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة استلام أميتاب باتشان جائزة Global Icon Award

Img

وظائف شاغرة بشركة المدفوعات السعودية

وأظهرت صورة وحشية الاعتداء، حيث كانت الغرز تنتشر في وجه طفل ورأسه، إذ كانت هناك غرز عند أحد الفكين وأحد الخدين والفم وأسفل العين وفوق الأذن.

ووصف رواد مواقع التواصل الحادثة بالفاجعة، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري لتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط المدينة وأحيائها، لكونها تهاجم السكان وتلاحقهم أحيانًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة