كلب يطلق الرصاص على صياد أمريكي ويقتله

قالت الشرطة الأمريكية، إن كلبًا قتل بالرصاص صياداً أمريكياً كان جالساً في المقعد الأمامي لمركبة بيك أب، إثر ضغطه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كان الحيوان موجوداً، في مؤخرة المركبة، بجوار معدات للصيد وبندقية، عندما دهس على السلاح ما أدى إلى تشغيله وخروج رصاصة منه، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية.

وأفادت السلطات أن الضحية، وهو رجل في سن الثلاثين، كان جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد تُوفي على الفور متأثراً بإصابته.

التحقيق متواصل

ولا يزال التحقيق متواصلاً، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـحادث صيد، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

ولم تكشف السلطات عما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

من المعروف أن الأسلحة تنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الريفية. حتى أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.

وشهدت البلاد الكثير من الحوادث المأساوية، منها إطلاق النار من قبل أطفال خلال اللهو بالأسلحة.