كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن كلباً أطلق الرصاص وقتل رجلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان بطريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.
أُصيب الضحية، الذي كان جالساً في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد يوم السبت، وفقاً للشرطة في ولاية كانساس بوسط الولايات المتحدة.
وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر، إن الكلب داس على بندقية مالك الشاحنة مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت الرصاصة الراكب الذي توفي متأثرًا بجراحه في مكان الحادث.
وأضاف مكتب العمدة في بيان منفصل، أن التحقيق جارٍ، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد لا أكثر.
يذكر أن المسؤولين لم يذكروا ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 30 عاما الذي توفي هو صاحب الكلب.
في حين أن إطلاق النار العرضي أمر شائع بشكل مأساوي في الولايات المتحدة بسبب السلاح المنفلت بين المواطنين.
وتوفي أكثر من 500 شخص في حوادث أسلحة نارية في عام 2021، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.