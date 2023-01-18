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سأقوم باتباع البرتوكول الطبيعي

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

2023-01-18 الساعة 12:14
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت الفنانة المصرية ريهام نبيل، لعضة كلب في الشارع، حسبما أعلنت عبر حسابها في موقع إنستجرام.

التفاصيل

ونشرت ريهام نبيل ما حدث معها قائلة: رسالة لأي شخص يعرفني.. أنا أحب الكلاب كثيرًا وأقوم بتربيتهم في البيت، الآن عضني واحد منهم من الشارع، وطبعًا سأقوم باتباع البرتوكول الطبيعي.

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وأضافت الفنانة المصرية في رسالتها: ولكن الغريب أنني طوال حياتي لا أكره الكلاب مهما حصل، هذه الكائنات أطيب وأحن خلق الله.

وعادت الفنانة ريهام نبيل إلى التمثيل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد مشاركتها مؤخرًا في مسلسل إلا أنا، وذلك بعد ابتعاد عن التمثيل والوسط الفني لمدة 6 سنوات، عقب مرورها بأزمة نفسية بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ.

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