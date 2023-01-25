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يتعذر القبول بعد تاريخ 21 فبراير

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب

2023-01-25 الساعة 3:00
كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب
المواطن - فريق التحرير

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نوهت كلية الاتصالات والإلكترونيات للبنين بجدة، للمتدربين بالبرنامج التطبيقي المسائي، بآخر موعد لاستقبال سداد وتعبئة نموذج تكاليف التدريب للفصل الدراسي الثالث.

آخر موعد

وقالت الكلية عبر حسابها بموقع “تويتر” إن آخر موعد لاستقبال سداد وتعبئة نموذج تكاليف التدريب للفصل الدراسي الثالث سيكون يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

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وأضاف “نقدر تفهمكم بتعذر قبول السداد أو عدم استلام السند نهائيًا بعد ذلك”.

وأوضحت أن المتدرب يمكنه معرفة رصيده الحالي وتكلفة الساعات ونموذج وآلية السداد من خلال الرابط (هنا).

حالات طلب التخفيض

وهناك حالات يسمح لها بتقديم طلب التخفيض وهي الحالات الخاصة، أبناء أو أزواج منسوبي المؤسسة، ومنسوبو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سواء كان من ضمن الهيئة الإدارية أو الهيئة التدريبية.

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