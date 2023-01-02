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مطار المدينة المنورة: 11.2 ملم

كميات الأمطار المسجلة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 12 ساعة

2023-01-02 الساعة 11:40
كميات الأمطار المسجلة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 12 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 12 ساعة مضت.

وجاءت الكميات في المدينة المنورة بحسب إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، كما يلي:

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  • مطار المدينة المنورة: 11.2 ملم.
  • المدينة المنورة: 6.6 ملم.
  • الحناكية: 29.4 ملم.
  • مهد الذهب: 3.4 ملم.
  • مركز الضميرية: 8.2 ملم
  • العيص: 0.2 ملم.

فيما جاءت الكميات التي هطلت على مكة المكرمة خلال الـ 12 ساعة كما يلي:

  • مطار الملك عبدالعزيز: 1.0 ملم.
  • المبنى الرئيسي (حي الورود): 0.2 ملم.
  • جدة – بني مالك: 0.2 ملم.
  • بلدية جنوب جدة: 4.4 ملم.
  • ميناء جدة الإسلامي: 0.2 ملم.
  • جدة – حي الروضة: 0.2 ملم.
  • مكة المكرمة (المنطقة المركزية): 10.4 ملم.
  • منى: 17.0 ملم.
  • الجموم: 2.4 ملم.
  • مطار الطائف: 2.8 ملم.
  • الهدا:1.4 ملم.
  • طريق الكر: 0.4 ملم.

رفع درجة التنبيه إلى تحذير

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد رفع في وقت سابق اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحالة الجوية بالمدينة المنورة تشمل (الرايس، بدر)، فيما تشمل مكة المكرمة (رابغ، الشعيبة، الليث)، متوقعًا استمرار العواصف المصحوبة بالأمطار.

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

 

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