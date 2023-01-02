كميات الأمطار المسجلة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 12 ساعة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 12 ساعة مضت.
وجاءت الكميات في المدينة المنورة بحسب إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، كما يلي:
فيما جاءت الكميات التي هطلت على مكة المكرمة خلال الـ 12 ساعة كما يلي:
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد رفع في وقت سابق اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحالة الجوية بالمدينة المنورة تشمل (الرايس، بدر)، فيما تشمل مكة المكرمة (رابغ، الشعيبة، الليث)، متوقعًا استمرار العواصف المصحوبة بالأمطار.
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.