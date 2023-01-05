كمية الأمطار المسجلة بالدمام بلغت 25 ملم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة على الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت 25 مليمترًا.

أمطار الدمام

فيما قال حساب أخبار الدمام على موقع تويتر: بلغت كمية الأمطار المسجلة في الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 مليمترًا، جعلها الله أمطار خير ورحمة.

وتشهد الدمام كمعظم مناطق المملكة، حالة طقس غير مستقر، وأمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بهبوب رياح وتدنٍّ في الرؤية وتساقط البرد.