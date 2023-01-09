كوالكوم تطور هواتف أندرويد للاتصال بالأقمار الصناعية

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أعلنت شركة كوالكوم عن خطط لإحضار ولأول مرة ميزة إلى الجيل التالي من هواتف أندرويد الذكية خلال عام 2023، وهي قدرتها على الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وقالت شركة كوالكوم الأمريكية، إنها ستطلق قمر سناب دراغون الصناعي في النصف الثاني من 2023، والذي سيعمل مع النظام الأساسي سناب دراغون جين 2 للهواتف الذكية، وفقًا لموقع “سي نت”.
وستوفر الميزة الجديدة لأصحاب الجيل التالي من هواتف أندرويد بإرسال رسائل الطوارئ، على غرار ميزة الطوارئ “SOS”، التي أطلقتها شركة آبل الأمريكية في العام الماضي، بالتزامن مع أحدث هواتفها آيفون 14، والتي تسمح بالاتصال برقم الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية للشبكات.
وتتسم الميزة بإرسال الرسائل في أقل من 10 ثوان، في ظل وجود اتصال قوي. ولكي تعمل الميزة بكفاءة، توضح كوالكون أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تعتمد على قمر سناب دراغون الصناعي بحاجة إلى رؤية واضحة للسماء.
كما أشارت كوالكوم إلى أن قمر سناب دراغون الصناعي لن تقتصر خدمته على الهواتف الذكية، وإنما على الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية والسيارات.