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الريال يواجه فالنسيا غدًا

كورتوا: نتمنى الوصول لنهائي السوبر الإسباني

2023-01-10 الساعة 9:27
كورتوا: نتمنى الوصول لنهائي السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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تحدث الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة نادي فالنسيا مساء الغد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإسباني

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: ” سنواجه منافسين أقوياء في تلك البطولة، وأتمنى أن نصل إلى النهائي”.

وكانت بعثة نادي ريال مدريد وصلت مساء أمس الاثنين، إلى الرياض استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

ريال مدريد في الرياض

ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورًا من وصول الفريق إلى الرياض، بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة، فيما غاب عن البعثة كل من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

ويلعب الريال ضد فالنسيا مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن ريال مدريد كان خسر من فياريال في الدوري الإسباني، قبل خوض مباريات كأس السوبر.

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