كوريا الجنوبية تختبر صاروخًا غامضًا

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، إنها تقوم باختبار أحدث صواريخها التي تعمل بالوقود الصلب، ونشرت مقطعًا تم تسجيل الاختبار فيه، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ذعر بين العامة

وقال جيش كوريا الجنوبية إنه أجرى تجارب على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب بعد أن أثار إطلاقه غير المعلن ذعرًا بين العامة لفترة وجيزة من ظهور ما يشتبه في كونه جسمًا طائرًا غامضًا أو إطلاق صاروخ كوري شمالي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن إطلاق الصاروخ جزء من مساعيها لبناء قدرة مراقبة فضائية وتعزيز أسلوبها الدفاعي.

وفي الوقت نفسه، نقلت أسوشيتد برس عن أحد مصادرها أنها لم تخطر عامة الناس بعملية الإطلاق مقدمًا؛ لأنها تنطوي على مسائل أمنية عسكرية حساسة.

وأمكن رؤية شكل لولبي باللونين الأبيض والأحمر المتلألئ يدور خلف ضوء أبيض ساطع في أجزاء من سماء كوريا الجنوبية مساء الجمعة، وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت برسائل مواطنين قالوا إنهم رأوا جسمًا يحلق أو بخارًا بألوان قوس قزح أو أضواء غامضة أخرى.

وتلقت مكاتب الطوارئ والشرطة في الدولة مئات التقارير من المواطنين عن مشاهدة جسم طائر مريب وأضواء غامضة في جميع أنحاء الدولة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

صاروخ كوريا الشمالية

ويُذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى صوب كوريا الجنوبية أمس الأحد، في خطوة تشير إلى إصرار بيونغ يانغ على الاستمرار في نهجها المتبع منذ العام الماضي.