كوريا الشمالية تصعد التوتر في بحر اليابان

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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.
وأفادت وكالة يونهاب نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن عملية الإطلاق هي الثانية على التوالي خلال أقل من 24 ساعة، ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونج يانج.
وجرى الإطلاق حوالي الساعة 02:50 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وهو أول أيام العام الجديد.
ودعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إلى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية، بخاصة التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن ضربات نووية مضادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.
وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم أن بيونج يانج ستطور نظاما لصاروخ باليستي عابر للقارات مهمته الرئيسية هي تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة.
وأصدر كيم أوامره بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية، نقلًا عن وسائل إعلام محلية.
ووصف الجيش الكوري الجنوبي سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونج يانج على وقف تلك الممارسات.