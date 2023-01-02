كونتي يهاجم إدارة توتنهام

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هاجم الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إدارة النادي بعد الخسارة أمس أمام نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
وتحدث كونتي بعد الخسارة من أستون فيلا قائلًا: “أريد أن أكون صريحًا وواضحًا، لقد قلت ذلك للنادي ولقد عبرت عن آرائي، الجماهير تستحق الأفضل”.
وأضاف: “ربما البقاء في المركز الخامس هو الأفضل ربما السادس ربما السابع.. أو ربما الخامس أو ربما الرابع هو الأفضل”.
وتابع: “أنا متأكد أننا كنا نستطيع تحقيق الانتصار، لو لم نستقبل الهدف الأول لهم بهذا الشكل، الهدف حطمنا ولم تكن لدينا ثقة، علينا التحسن والتطور، في الشوط الأول لعبنا بحدة جيدة، لم نتلقَ أي هدف ووجدنا فريقًا دافع بعمق ثم استقبلنا هدفًا.. وبكل بساطة فقد اللاعبون الثقة”.
وواصل: “تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي معجزة، لعبنا بـ 12 أو 13 لاعبًا في 15 مباراة متتالية وكانت معجزة حقيقية”.