كيس طحين يُسبب مشاجرة عنيفة بين باكستانيين

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وثق فيديو متداول مشاجرة عنيفة بين عدد من الباكستانيين للحصول على “كيس طحين”.
وأظهر الفيديو تدافع الأشخاص حيث قام أحدهما بطرح الآخر على الأرض بكيس الطحين وخوفًا من أن يأخذه أحد غيره.
وبحسب الفيديو استمر بعض الأشخاص في ملاحقة الرجل لانتزاع كيس الطحين منه لكنه ظل ممسكًا به بشدة.
وتواجه باكستان مثلها مثل الكثير من دول العالم حاليًا نقصًا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.