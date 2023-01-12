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تزامنًا مع نقص حبوب القمح

كيس طحين يُسبب مشاجرة عنيفة بين باكستانيين

2023-01-12 الساعة 5:24
كيس طحين يُسبب مشاجرة عنيفة بين باكستانيين
المواطن - فريق التحرير

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وثق فيديو متداول مشاجرة عنيفة بين عدد من الباكستانيين للحصول على “كيس طحين”.

وأظهر الفيديو تدافع الأشخاص حيث قام أحدهما بطرح الآخر على الأرض بكيس الطحين وخوفًا من أن يأخذه أحد غيره.

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انتزاع الكيس

وبحسب الفيديو استمر بعض الأشخاص في ملاحقة الرجل لانتزاع كيس الطحين منه لكنه ظل ممسكًا به بشدة.

وتواجه باكستان مثلها مثل الكثير من دول العالم حاليًا نقصًا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

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