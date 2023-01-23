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خطوة استفزازية أخرى من أمريكا للصين 

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

2023-01-23 الساعة 7:58
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يستعد البنتاغون لتنظيم زيارة رئيس مجلس النواب الجديد، كيفن مكارثي، لتايوان، قريبًا جدًا، ربما في الأسبوع المقبل، بحسب ما أفادت التقارير الأمريكية.

خطط الحزب الجمهوري تجاه الصين

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن التقارير عن الرحلة الوشيكة تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الجمهوريون في مجلس النواب لجعل مواجهة الصين محورًا رئيسيًا لأجندتهم بعد فوزهم في المجلس.

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وفي العام الماضي، في خضم انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قال مكارثي إنه سيزور تايوان إذا فاز بالمنصب وذلك وسط انتقادات لخطط رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي لزيارة تايبيه.

وقال تقرير نيويورك بوست: أحد الإجراءات الأولى في الكونغرس هو إنشاء لجنة اختيار مجلس النواب للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.

وكان سبق وأن أعلن الحزب الجمهوري أنه سينظر إلى الحزب الشيوعي الصيني باعتباره تهديدًا وجوديًا لأمريكا.

وستحتاج الرحلة المحتملة إلى تايوان إلى تخطيط أمني كبير واستعداد لأي رد محتمل من الصين، ومن هنا يخطط البنتاغون لمراعاة جميع القضايا الأمنية.

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

التوتر بين أمريكا والصين

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.

واعتبرت بكين زيارة بيلوسي تحريضًا أمريكيًا لانفصال تايبيه عنها، وكرد فعل على ذلك أجرت مناورات عسكرية فوق أجواء تايوان.

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