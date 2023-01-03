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يشتت الانتباه بمعدل 85 مرة

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

2023-01-03 الساعة 10:49
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
المواطن - فريق التحرير

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أشارت دراسات علمية إلى أن مستخدمي الهواتف المحمولة يشعرون بنوع من الإثارة، عند سماع أصوات التنبيهات التي تأتي للهاتف، وهو نفس شعور المقامرين عند سماع آلة البوكر.

تشتيت الانتباه

وأفاد تقرير، نشرته بي بي سي، بأن الشخص العادي، وفق بعض التقديرات، يتحقق من الهاتف 85 مرة يوميًا، وذلك بمعدل مرة كل 15 دقيقة تقريبًا، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتشتت انتباهك كل 15 دقيقة أثناء العمل أو الدراسة.

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وتكمن المشكلة في أن الأمر قد يستغرق دقائق عدة لاستعادة التركيز بالكامل، وهناك أدلة علمية على أن الإشعارات تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وضعف التركيز وزيادة الإلهاء في العمل والمدرسة.

الوضع الصامت

لكن حل هذا الأمر لا يمكن أن يكون في إبقاء الهاتف على وضعية صامت، لأنه ربما لن يكون حلًا عمليًا، كما أن مجرد وجود الهاتف، سواء كان صامتًا أم لا، يكفي لصرف الانتباه.

والحل الذي نحتاجه، وفق التقرير، هو تغيير السلوك وقد يستغرق الأمر عدة محاولات لرؤية تغيير دائم تمامًا مثلما نفعل مع محاولة الإقلاع عن التدخين أو البدء في إنقاص الوزن.

إيقاف الإشعارات

ويمكن البدء بإيقاف تشغيل جميع الإشعارات غير الأساسية، ثم اشحن هاتفك طوال الليل في غرفة مختلفة عن غرفة نومك، لأن الإشعارات قد تمنعك من النوم ويمكن أن توقظك طوال الليل.

ويجب التوقف عن الرغبة في التحقق من إشعار ما، وقرر بقوة ما إذا كانت ستفيدك في تلك اللحظة. على سبيل المثال، عندما تلتفت إلى هاتفك، توقف واسأل نفسك ما إذا كان هذا الإجراء يخدم غرضًا آخر غير الإلهاء.

تقسيم الوقت

وأشارت الدراسة إلى أهمية اتباع طريقة لإدارة الوقت عن طريق تقسيم وقت العمل إلى فترات زمنية، مدة الواحدة منها 25 دقيقة، ويفصل فيما بينها فترات راحة قصيرة. وبالنسبة لتطبيق ذلك على استخدام الهاتف، قسم وقت تركيزك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها 25 دقيقة، ثم قم بمكافأة نفسك باستراحة قصيرة للتحقق من هاتفك.

ويمكن زيادة المدة الزمنية للتركيز على المهام تدريجيًا. وقد يحتاج الأمر بعض الوقت للتدريب على التركيز في المهام، إذا كنت من مدمني التحقق من الهاتف.

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