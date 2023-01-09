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أوضح تجمع القصيم الصحي، اليوم الاثنين، كيفية التعامل عند الإصابة بلدغة العقرب.
وأشار تجمع القصيم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه يفضل أخذ العقرب إلى مركز الطوارئ مع أخذ الحيطة، وذلك للتعرف بشكل أسرع على نوع السم.
عندما يلدَغُ العقرب، يُمكِن لذَيله اللَّادغ أن يُطلِق السُّم، حيث يحتوي السُّم على مزيج معقَّد من المواد السُّمِّية التي تُؤثِّر على الجهاز العصبي (السُّموم العصبيَّة).
وتُعَدُّ العقارب من المفصليَّات – فصيلة الحشرات والعناكب والقشريَّات- تملك ثمانية أرجل وزوجًا من الكلابات تشبه سرطان البحر وذيلاً ملتويًا للأعلى.