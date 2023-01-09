Icon

أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق Icon تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة Icon ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية Icon ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
يفضل أخذه لمركز الطوارئ

كيفية التعامل عند الإصابة بلدغة العقرب

2023-01-09 الساعة 11:00
كيفية التعامل عند الإصابة بلدغة العقرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح تجمع القصيم الصحي، اليوم الاثنين، كيفية التعامل عند الإصابة بلدغة العقرب.

وأشار تجمع القصيم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه يفضل أخذ العقرب إلى مركز الطوارئ مع أخذ الحيطة، وذلك للتعرف بشكل أسرع على نوع السم.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب ارتفاع سعر البيض في السعودية

Img

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لدغة العقرب:

عندما يلدَغُ العقرب، يُمكِن لذَيله اللَّادغ أن يُطلِق السُّم، حيث يحتوي السُّم على مزيج معقَّد من المواد السُّمِّية التي تُؤثِّر على الجهاز العصبي (السُّموم العصبيَّة).

وتُعَدُّ العقارب من المفصليَّات – فصيلة الحشرات والعناكب والقشريَّات- تملك ثمانية أرجل وزوجًا من الكلابات تشبه سرطان البحر وذيلاً ملتويًا للأعلى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

وظائف
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...
السعودية اليوم

6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...

السعودية اليوم
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...
غرائب

مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...

غرائب
4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...
أخبار رئيسية

4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...

أخبار رئيسية
توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...

السعودية اليوم