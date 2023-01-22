Icon

35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد Icon جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس  Icon أمين عام هيئة الصحفيين يدشن برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد Icon بدء تطبيق مبادرة الفسخ خلال ساعتين في جميع المنافذ الجمركية Icon 6 خطوات لتعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات Icon “المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards Icon كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية Icon طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 4 مئوية Icon اليوم.. بداية الحالة الممطرة الـ 11 بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً عليها تتغير قيمة الدعم داخل البرنامج

كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن

2023-01-22 الساعة 10:55
كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، ضرورة تحديث بيانات الحالة الاجتماعية من أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل سواء للرجل أو المرأة، والتي تعد من الأمور الهامة التي تغير قيم الدعم داخل البرنامج.

إضافة المتزوجة

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “متزوجة” ستصبح حالة التابع “غير مؤهل” لدى الأم وبإمكانها حذفها ، ليتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة “الزوج” عن طريق حسابه.

قد يهمّك أيضاً
Img

الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

Img

محتوى حساباتك في التواصل الاجتماعي أهم من سيرتك الذاتية

جاء ذلك ردًا على استفسار المتابعين عن كيفية تحديث بيانات الحالة الاجتماعية إلى “متزوجة” والانضمام لحساب الزوج للاستفادة من دعم البرنامج.

خطوات تحديث الحالة الاجتماعية

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن عن خطوات لتحديث الحالة الاجتماعية وهي:

1 ـ التوجه أولا إلى موقع دعم حساب المواطن الإلكتروني

2- الدخول على الصحة الرئيسية وتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

3 ـ نقل رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

4ـ الانتقال إلى تفاصيل الطلب من الصفحة الأولى.

5ـ الدخول على البيانات العامة ومنها الحالة الاجتماعية.

6ـ تحديث البيانات حسب الحالة الجديدة ثم حفظ الطلب والضغط على تحديث.

7ـ يقوم البرنامج بالتحقق من البيانات ثم تحديثها تلقائيا، وحساب الأهلية الجديدة بناء على هذه المتغيرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...
آخر الاخبار

ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...

آخر الاخبار
هزة أرضية قوية تضرب مصر
العالم

هزة أرضية قوية تضرب مصر

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...

السعودية اليوم
سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال
الرياضة

سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال

الرياضة
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...
السعودية اليوم

الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...

السعودية اليوم