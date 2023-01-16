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جهود حثيثة لرئاسة الحرمين على مدار سنوات

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن؟

2023-01-16 الساعة 12:21
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن؟
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت المملكة من تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، بعدما ساهمت في تطوير أدوات النقل خلال الطواف وتفعيل أدوات التعقيم بشكل مستمر، بفضل الجهود المستمرة لرئاسة شؤون الحرمين.

معرض الحج والعمرة

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، تقرير مصور من داخل معرض الحج والعمرة يوثق خدمات رئاسة شؤون الحرمين ودورها في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وعلى مدار سنوات قدمت رئاسة شؤون الحرمين العديد من الخدمات ، بداية من خدمات الطوافة حيث تم تطويرها من الحامل الخشبي للعربة الذكية التي تعمل على ضيوف الرحمن آليًا.

يضاف إلى ذلك خدمة التعقيم والإفتاء داخل المسجد الحرام، والتي تقدم بطرق ذكية لخدمة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.

 

 

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