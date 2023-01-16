كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن؟

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق
تمكنت المملكة من تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، بعدما ساهمت في تطوير أدوات النقل خلال الطواف وتفعيل أدوات التعقيم بشكل مستمر، بفضل الجهود المستمرة لرئاسة شؤون الحرمين.
#تقرير_تلفزيوني | كيف يجري تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام بمكة المكرمة؟#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/h7t20nYJI1قد يهمّك أيضاً
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 16, 2023
ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، تقرير مصور من داخل معرض الحج والعمرة يوثق خدمات رئاسة شؤون الحرمين ودورها في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وعلى مدار سنوات قدمت رئاسة شؤون الحرمين العديد من الخدمات ، بداية من خدمات الطوافة حيث تم تطويرها من الحامل الخشبي للعربة الذكية التي تعمل على ضيوف الرحمن آليًا.
يضاف إلى ذلك خدمة التعقيم والإفتاء داخل المسجد الحرام، والتي تقدم بطرق ذكية لخدمة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.