كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا

اشترت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلادة مرصعة بالماس كانت قد ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وذلك في مزاد مقابل نحو 195 ألف دولار أمريكي.

تاريخ القلادة

وامتلك القلادة قبلها، رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل، نعيم عطالله، ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، بينما اقتنتها كيم من مزاد بدار سوذبيز في لندن.

والقلادة معروفة باسم قلادة عطا الله تم تصميمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل دار تصميم المجوهرات الفاخرة جارارد، واشتراها عطا الله في الثمانينيات، وأقرضها إلى الأميرة ديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها.

قطعة جريئة

وتعد القلادة قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار جمشت مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قراريط.

وتنافس 4 مزايدين على شراء القطعة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المزاد، لكن كارداشيان فازت بها، واشترتها بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع قبل المزاد.

دار سوذبيز

وقال كريستيان سبوفورث، رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز: نادرًا ما يتم عرض المجوهرات التي تملكها أو ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، بخاصة قطعة مثل قلادة عطا الله، وهي ملونة وجريئة ومميزة للغاية، وأشار إلى أن هذه القلادة غير العادية هي رمز لتزايد ثقة الأميرة بنفسها في اختياراتها من الملابس والمجوهرات، في تلك اللحظة بالذات من حياتها.