بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن
اشترت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلادة مرصعة بالماس كانت قد ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وذلك في مزاد مقابل نحو 195 ألف دولار أمريكي.
وامتلك القلادة قبلها، رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل، نعيم عطالله، ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، بينما اقتنتها كيم من مزاد بدار سوذبيز في لندن.
والقلادة معروفة باسم قلادة عطا الله تم تصميمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل دار تصميم المجوهرات الفاخرة جارارد، واشتراها عطا الله في الثمانينيات، وأقرضها إلى الأميرة ديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها.
وتعد القلادة قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار جمشت مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قراريط.
وتنافس 4 مزايدين على شراء القطعة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المزاد، لكن كارداشيان فازت بها، واشترتها بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع قبل المزاد.
وقال كريستيان سبوفورث، رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز: نادرًا ما يتم عرض المجوهرات التي تملكها أو ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، بخاصة قطعة مثل قلادة عطا الله، وهي ملونة وجريئة ومميزة للغاية، وأشار إلى أن هذه القلادة غير العادية هي رمز لتزايد ثقة الأميرة بنفسها في اختياراتها من الملابس والمجوهرات، في تلك اللحظة بالذات من حياتها.