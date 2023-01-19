Icon

بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار Icon كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا Icon الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات Icon وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج Icon ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي Icon بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشاهير
دفعت 195 ألف دولار مقابل الحصول عليها

كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا

2023-01-19 الساعة 6:15
كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اشترت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلادة مرصعة بالماس كانت قد ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وذلك في مزاد مقابل نحو 195 ألف دولار أمريكي.

تاريخ القلادة

وامتلك القلادة قبلها، رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل، نعيم عطالله، ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، بينما اقتنتها كيم من مزاد بدار سوذبيز في لندن.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق

Img

مجلة عالمية: رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض

والقلادة معروفة باسم قلادة عطا الله تم تصميمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل دار تصميم المجوهرات الفاخرة جارارد، واشتراها عطا الله في الثمانينيات، وأقرضها إلى الأميرة ديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها.

قطعة جريئة

وتعد القلادة قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار جمشت مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قراريط.

وتنافس 4 مزايدين على شراء القطعة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المزاد، لكن كارداشيان فازت بها، واشترتها بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع قبل المزاد.

دار سوذبيز

وقال كريستيان سبوفورث، رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز: نادرًا ما يتم عرض المجوهرات التي تملكها أو ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، بخاصة قطعة مثل قلادة عطا الله، وهي ملونة وجريئة ومميزة للغاية، وأشار إلى أن هذه القلادة غير العادية هي رمز لتزايد ثقة الأميرة بنفسها في اختياراتها من الملابس والمجوهرات، في تلك اللحظة بالذات من حياتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم